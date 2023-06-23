Португалия — Нидерланды: когда матч Евро-2023 U21, какие прогнозы и ставки

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Португалия — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 2.55. Успех голландцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч Португалия — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 39.00.

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