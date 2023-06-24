Winline и Tundra Esports заключили соглашение о сотрудничестве

Киберспортивная организация Tundra Esports заключила многолетнее партнёрское соглашение с букмекерской конторой Winline.

Теперь логотип Winline будет размещён на футболках команды Tundra по Dota 2, на сайте и на других каналах организации, а тег «WINLINE» будет интегрирован в никнеймы игроков. Кроме этого, фанатов киберспортивного клуба будут ждать эксклюзивный контент и розыгрыши в социальных сетях Tundra Esports. Обе компании будут тесно сотрудничать для создания нового увлекательного опыта для своих аудиторий.

Состав Tundra по Dota 2 — действующие чемпионы мира после победы на The International 2022, в финале которого коллектив Tundra обыграл оппонентов со счётом 3:0. Тундра сумела также стать самой результативной командой в рамках DPC WEU Tour 3 и на данный момент считается основным фаворитом на турнире Bali Major.

«Мы рады приветствовать Winline в качестве главного партнёра нашего состава по Dota 2. Это сотрудничество является свидетельством того, какой большой путь прошла наша организация с момента её основания в 2019 году. Я уверен, что вместе с Winline мы не только подарим много запоминающихся моментов нашим фанатам, но и откроем новые возможности для нашего клуба. Мы с радостью приветствуем Winline в ряду наших партнёров!» — заявил Энтони Грэхэм, сооснователь и киберспортивный директор Tundra Esports.

«Winline всегда внимательно следит за лучшими. Уверены, что партнёрство с Tundra Esports станет долгосрочным и продуктивным для обеих сторон и вместе мы сможем достичь новых высот в киберспортивной индустрии», — отметил руководитель киберспортивного направления Winline Сергей Неводничий.

Вместе с новым партнёром в лице Winline Tundra Esports планирует выиграть очередной The International, тем самым закрепив свой успех в одной из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире.