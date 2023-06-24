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Румыния — Украина: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы U21

Румыния — Украина: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы U21
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Румыния — Украина.

Ставка: Украина не проиграет и ТМ 3.5 за 1.74.

«Украинцы отличный матч провели. Выиграли заслуженно. Сыграли в лучших традициях Лобановского. Не особенно дорожили мячом. Были эффективны после потери мяча соперником, то есть сыграли почти идеально. Это все при том, что не было Мудрика, самого дорогого игрока турнира, Судакова, который играл за сборную.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Румыны проиграли заслуженно, явно подсели к 60-й минуте, то есть физически команда не была готова. Скорее всего, снова не будет результативной игра, поэтому Украина не проиграет при тотале матча меньше 3,5 мяча», — сказал Петросьян.

U21 ЧЕ-2023. Группа B. 2-й тур
24 июня 2023, суббота. 19:00 МСК
Румыния U21
Не начался
Украина U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 39.00.

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