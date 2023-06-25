Англия — Израиль: фрибет 2000 рублей к матчу чемпионата Европы U21

25 июня пройдёт матч чемпионата Европы U21 Англия — Израиль. Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

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1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.

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