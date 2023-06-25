Прогноз на матч Евро-2023 Норвегия U21 – Франция U21

Представляем вашему вниманию прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Норвегия U21 – Франция U21.

Ставка: обе забьют — нет за 2.02.

Сборная Франции в очередной раз предстаёт в роли очевидного фаворита. В первом матче синие не слишком уверенно по счёту, но более чем заслуженно по игре одержали верх над Италией. При этом нельзя сказать, что французы доминировали, однако они были сильнее в главном – реализации моментов и надёжности в обороне. Добавляет преимущества ещё и тот факт, что они выстояли в меньшинстве десять минут в концовке, хотя соперник активно поджимал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Норвегия столь сбалансированной игрой похвастаться не может. Встреча со Швейцарией показала, что «викинги» обладают достаточным талантом в атаке, но оборона попросту сводит все усилия на нет. Они вполне могли побеждать, забив быстрый гол, однако сами отдали инициативу. С Францией стоит ожидать того же с той лишь разницей, что номинальные гости сами не собираются отдавать инициативу.

В трёх из пяти последних матчей во всех турнирах норвежцы пропускали минимум два гола. Французам этого вполне хватит для очередной убедительной победы. При этом слишком серьёзной результативности не ждём, так как теперь рисковать соперники не станут. Рассмотрим основной ставкой обе забьют – нет с коэффициентом 2.02.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

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