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Швейцария — Италия: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2023 U21

Швейцария — Италия: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро-2023 U21
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Швейцария — Италия.

Ставка: победа Италии за 1.99.

«Швейцария — Италия. Итальянцы в первой игре понравились, отлично выглядели. Не повезло в игре с Францией, но по игре действовали отлично и в обороне играли здорово, полузащита креативная, хороша на стандартах. Швейцария также была неплоха с Норвегией, но после перерыва подсела, а во-вторых, по индивидуальностям уступает своим соседям. По мотивации у Италии явно будут выше настрои. Думаю, что в этом матче Италия — фаворит и она победит», — сказал Петросьян.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария U21
Не начался
Италия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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