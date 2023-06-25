Швейцария — Италия: когда игра Евро-2023 U21, во сколько начало, какой прогноз

25 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Швейцария — Италия. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.98. Успех швейцарцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч Швейцария — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 20.90.

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