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Прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге Ига Свёнтек — Татьяна Мария

Прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге Ига Свёнтек — Татьяна Мария
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге Ига Свёнтек – Татьяна Мария.

Ставка: победа Иги Свёнтек с форой (-5.5) за 1.78.

Сложно представить, какие трудности могут ждать Игу Свёнтек в этом матче, уровень соперниц несопоставим, а полька не замечена в любви к сюрпризам. Достаточно взглянуть на её результаты в текущем сезоне, Свёнтек если и проигрывала, то только топам: Соболенко, Рыбакиной, неудобной для себя Крейчиковой. Татьяна Мария и близко не подобралась к их уровню.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В игре всё будет зависеть от настроя фаворитки, если Свёнтек быстро подстроится под соперницу, то должна уверенно победить её. Вряд ли полька отдаст Марии хоть один сет, более того, все последние топы, с которыми встречалась немка, отдавали ей не больше трёх геймов. Есть смысл присмотреться к ставке на победу Иги Свёнтек с форой (-5.5) за 1.78.

Бад-Хомбург. 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 19:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Татьяна Мария
58
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

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