Донской — Барриос-Вера: эксперты назвали фаворита матча квалификации Уимблдона

26 июня в Лондоне (Великобритания) стартует квалификационный раунд Уимблдона.
Россиянин Евгений Донской в своём стартовом матче сыграет с чилийцем Томасом Барриос-Верой. Их матч ориентировочно начнётся в 17:30 мск. Букмекеры верят в победу Донского. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.85, тогда как успех Барриос-Веры идёт за 1.96.
На тотал геймов больше 22.5 ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Тотал меньше 22.5 идёт за 1.88.
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Поставить на то, что россиянин выиграет матч в двух сетах, можно за 2.23. Успех чилийца в трёх партиях аналитики оценили котировкой 4.64.
Донской располагается на 229-м месте в рейтинге ATP, а Барриос-Вера — 148-я ракетка мира.
Экспресс с коэффициентом 19.25.
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