Беллуччи — Гахов: эксперты назвали шансы россиянина пройти во 2-й раунд отбора Уимблдона

26 июня в Лондоне (Великобритания) стартует квалификационный раунд Уимблдона. Россиянин Иван Гахов в своём стартовом матче сыграет с итальянцем Маттией Беллуччи. Их матч ориентировочно начнётся в 17:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом итальянского теннисиста. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.34, тогда как успех Гахова идёт за 3.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На тотал геймов больше 22.5 ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Тотал меньше 22.5 идёт за 1.95.

Поставить на то, что россиянин выиграет матч в двух сетах, можно за 5.30. Успех итальянца в двух партиях аналитики оценили котировкой 1.90.

Экспресс с коэффициентом 19.25.

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