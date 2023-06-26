Испания U21 — Украина U21: дата матча Евро-2023, кто фаворит, прогнозы и ставки

27 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21 Испания – Украина. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.77. Успех украинцев оценивается в 4.45. На ничью дают 3.74.

Букмекеры сомневаются в результативности матча Испания – Украина: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – также за 1.91. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.16. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

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