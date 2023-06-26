«Локомотив» — «Иртыш»: прогноз на товарищеский матч, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 26 июня 2023 года, пройдёт товарищеский матч «Локомотив» (Москва) — «Иртыш» (Омск). Встреча состоится на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцово. Начало игры — не ранее 17:00 мск. Представляем вашему вниманию прогноз на матч. На российских телеканалах трансляции не будет.

Ставка: обе забьют за 2.35.

Матч между «Локомотивом» и «Иртышом» пройдёт в закрытом режиме, поэтому посетить его не получится. Ровно как и посмотреть в официальных источниках прямой эфир. Железнодорожники ярко закончили сезон в РПЛ и сохранили основной костяк. Дзюба продлил контракт с клубом, ведь он стал ключевым футболистом.

«Иртыш» долгое время боролся за первое место в четвёртой группе Второй лиги. Однако в итоге клуб отстал от лидирующей строчки на девять очков. Зато теперь омская команда сможет выступать в «Золотой группе» дивизиона А. Это должно мотивировать футболистов, которые шли без поражений на протяжении 12 официальных встреч.

Показательная игра между «Локомотивом» и «Иртышом» должна пройти в дружественной обстановке, тем более зрителей не будет. Если железнодорожники войдут во вкус, то смогут разгромить омичей. Однако даже в случае очень крупного счёта у «Иртыша» есть шанс забить гол престижа. Вряд ли в этом матче клубы станут отсиживаться в обороне — в этом нет смысла.

Экспресс с коэффициентом 7.21.

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