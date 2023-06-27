Камила Джорджи – Анастасия Потапова: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Истборне

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Истборне Камила Джорджи – Анастасия Потапова.

Ставка: победа Потаповой за 1.75.

«В первом круге в Истборне россиянка Анастасия Потапова встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Настя совсем недавно успешно отыграла турнир в другом английском городе Бирмингеме, где дошла до полуфинала и уступила там только будущей победительнице Елене Остапенко. Потапова поднялась сейчас на 21-е место в мировой рейтинге, что является лучшим для неё показателем в карьере. И в свои 22 года Анастасия выиграла уже два турнира в одиночном разряде. Только вот травяных побед среди них нет. И это как раз другая сторона оценки предстоящего матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

31-летняя итальянская теннисистка сейчас находится на 48-м месте в рейтинге. И за свою карьеру она стала обладательницей четырёх титулов, включая один на траве. Плюс, в очном соперничестве Камила Джорджи россиянку уже обыгрывала. Правда, было это всего один раз и на харде. А больше эти девушки между собой не встречались. На траве Камила выиграла всего один поединок из четырёх за последний год. А в последний раз она играла на этом покрытии неделю назад, когда уступила 43-летней Винус Уильямс на старте в Бирмингеме.

Вот и Анастасия Потапова может взять над итальянкой верх. Ведь россиянка находится в отличной форме. Победа Потаповой в матче», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 4.72.

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