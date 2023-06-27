Испания — Украина: ставка Артура Петросьяна на игру 3-го тура Евро-2023

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на игру Евро-2023 Испания — Украина.

Ставка: Испания не проиграет и ТМ 4.5 за 1.39.

«И те, и другие уже благополучно обеспечили себе место в плей-офф. Во 2-м туре Украина против Румынии сыграла так же, как и против Хорватии, — не особенно дорожила мячом. Эффективно сыграла впереди, забила, что и могла, и победила. Физически команда очень хороша, что и было видно после перерыва, когда румыны снова подсели. Испания — классная команда, и в тактическом плане в том числе. Думаю, что будет ротация у обеих сборных. Уровень игроков Испании всё же выше, а Украина вряд ли будет отступать от своей стилистики. Думаю, что матч не будет результативным, а Испания вряд ли проиграет, поэтому 1Х и ТМ (4.5)», — сказал Петросьян.

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