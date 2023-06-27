Нидерланды — Грузия: ставка Артура Петросяна на матч Евро-2023 U21

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2023 Нидерланды — Грузия.
Ставка: Нидерланды не проиграют и ТБ 1.5 за 1.49.
«Грузины провели очередной героический матч, уйдя от поражения в игре с Бельгией. Но надо признать, что у грузин многое начало получаться лишь после перерыва, когда Бельгия при счёте 2:0 перестала играть. С Нидерландами будет сложно, так как команда такая же мощная, как Бельгия, и ей нужно побеждать. Учитывая важность игры и стилистику двух команд, можно предположить, что голландцы захватят инициативу с первых минут, попытаются что-то сообразить впереди. А грузины даже в случае поражения имеют шансы на выход в плей-офф. В этой игре возьму осторожный вариант — 1Х и ТБ (1,5)», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 4.72.
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