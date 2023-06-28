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Дарья Касаткина — Каролина Плишкова: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Истбурне

Дарья Касаткина — Каролина Плишкова: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Истбурне
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Истбурне Дарья КасаткинаКаролина Плишкова.

Ставка: победа Плишковой за 1.90.

«Дарья Касаткина посеяна в Истбурне под девятым номером, и после уверенной победы на старте турнира над украинкой Ангелиной Калининой – 6:3, 6:1, вроде бы может чувствовать себя фавориткой матча с некогда первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. 26-летняя россиянка, обладательница шести титулов в одиночном разряде сейчас занимает 11-е место в мировом рейтинге. Вот только в этом году трофеев у Касаткиной пока нет, как и вообще титулов на траве за всю карьеру.

Лучшие прогнозы на сегодня.

31-летняя чешская теннисистка не побеждала в одиночке на турнирах WTA с 2020 года. Зато в её активе 16 трофеев, включая три на траве, и из них два здесь, в Истбурне, и текущая 18-я позиция в рейтинге. В матче первого круга нынешнего турнира Каролина убрала со своего пути бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс – 6:7, 6:3, 3:0, так как её соперница снялась в третьем сете, очевидно, проигрышного для себя матча.

Истбурн (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каролина Плишкова
18
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

В очных поединках Каролина дважды обыгрывала Дарью в их трёх встречах. Но все они были в 2016 году.

Если учесть нестабильность Касаткиной и чувство уверенности, которое испытывает Плишкова на траве, то в четвертьфинал выйдет именно чешка», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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Дарья может пройти далеко:
Дарья Касаткина — Каролина Плишкова. Россиянка на кураже
Дарья Касаткина — Каролина Плишкова. Россиянка на кураже
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