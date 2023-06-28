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Прогноз на матч чемпионата Европы Англия U21 — Германия U21

Прогноз на матч чемпионата Европы Англия U21 — Германия U21
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Англия U21 — Германия U21.

Ставка: победа Англии за 2.65.

К Англии после первых двух туров нет ни малейших претензий. Команда Ли Карсли, пожалуй, на турнире пока проявила себя лучше всех. Она продемонстрировала надёжную игру в обороне, яркую и зрелищную атаку. У неё очень мощный состав, который позволяет тренеру усиливать игру по ходу матча. «Три льва» пока оправдывают статус одного из главных фаворитов турнира и заранее обеспечили себе выход из группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Действующий чемпион подобным похвастаться не может. Наоборот, немцы пока тянут на главное разочарование. Попав в не самую сложную для себя группу, они умудрились набрать всего одно очко в матчах с двумя андердогами, и теперь даже победа над Англией не гарантирует им выход в плей-офф. Если в параллельной игре чехи не проиграют Израилю, то немцы сложат свои полномочия уже на групповом этапе.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 3-й тур
28 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Германия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эксперты отдают предпочтение гостям, но это больше дань их запредельной мотивации. По игре немцы ни в чём не превосходят англичан. Они умудряются стабильно ошибаться у своих ворот, реализация их тоже сильно подводит, да и в плане уровня игроков они уступают сопернику. Даже немотивированная Англия, которая может сыграть не основным составом, способна победить таких немцев, для которых неудачный матч с чехами стал сильным психологическим ударом. Предлагаем поставить на победу Англии за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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