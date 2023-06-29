Ллойд Харрис — Павел Котов: ставка Надежды Петровой на матч турнира на Мальорке

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира на Мальорке Ллойд Харрис – Павел Котов.

Ставка: победа Котова за 2.66.

«Выход в четвертьфинал двух малоизвестных теннисистов на турнире на Мальорке, конечно, удивляет. 298-я ракетка мира квалифай из ЮАР Ллойд Джордж Харрис сыграет с обладателем 116-го номера лаки-лузером из России Павлом Котовым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

24-летний россиянин в предыдущем раунде одержал свою самую серьёзную на данный момент победу, обыграв второго сеяного, хозяина кортов испанского теннисиста Алехандро Давидович-Фокину – 2:6, 6:3, 6:4. Ему понадобилось для этого почти два часа и семь эйсов. При этом Котову не помешали семь двойных ошибок.

26-летний представитель ЮАР взял верх во втором круге над россиянином Романом Сафиуллиным намного быстрее, за 1 час и 15 минут – 7:6, 6:3. Кстати, Сафиуллин по рейтингу выше Харриса более чем на двести позиций. То есть Ллойд вряд ли сильно уступает в мастерстве и Котову. Силы теннисистов, которые ранее между собой не встречались, равны. И главным станут розыгрыши в решающих геймах. У кого нервы окажутся крепче, тот и победит. Очень хочется, чтобы в полуфинал вышел Котов. После выигрыша у одного из главных фаворитов турнира, на положительных эмоциях, можно взять верх и над Харрисом. Победа Котова в матче», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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