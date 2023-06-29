Мирра Андреева — Тамара Корпач: прогноз на матч финального раунда квалификации Уимблдона

Представляем вашему вниманию прогноз на матч финала квалификации Уимблдона Мирра Андреева – Тамара Корпач.

Ставка: победа Андреевой с форой (-6.5) за 2.01.

Мирра Андреева занимает лишь 102-ю строчку мирового рейтинга, но не стоит забывать, что она не так давно стала играть на профессиональном уровне. 16-летняя теннисистка делает большие успехи, хорошо показывая себя на абсолютно разных покрытиях. В нынешнем сезоне она принимала участие всего в двух турнирах, однако на каждом из них добивалась относительного успеха. В Мадриде она добралась до четвёртого круга, обыграв в том числе и опытную Магду Линетт в двух сетах. Остановить Мирру смогла лишь Арина Соболенко. На «Ролан Гаррос» Андреева дошла до третьего круга, не справившись в трёх сетах только с американской Кори Гауфф. В двух первых играх квалификации Уимблдона Андреева отдала соперницам всего семь геймов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Немецкая спортсменка Тамара Корпач обладает гораздо большим опытом, но сейчас не может похвастаться столь же уверенными результатами. Она занимает лишь 120-ю позицию в общем рейтинге и никогда в карьере выше топ-70 не поднималась. Нынешний сезон немка и вовсе в полной мере проваливает. Эта квалификация станет для Тамары шестым турниром, однако ранее она не могла выиграть даже в одном матче. Она играла на совершенно разных покрытиях, но ни на Открытом чемпионате Австралии, ни в Лионе или Штутгарте ей не удавалось обыграть более мастеровитых соперниц. Поэтому возможный успех сейчас тоже будет восприниматься явной сенсацией.

Сложно представить, что Тамара Корпач может противопоставить более быстрой и столь агрессивной сопернице. Мирра Андреева ворвалась в профессиональный теннис резким рывком, уже одержав ряд ярких побед. Но главное, что она доказала свою готовность играть на любом покрытии – на траве россиянка также чувствует себя более чем уверенно. В двух матчах квалификации Уимблдона она не отдавала больше четырёх геймов.

В то же время Корпач в этом сезоне побед ещё не добивалась, она не любит играть на быстрых кортах и в лучшем случае может затянуть матч до трёх сетов. Тем не менее сейчас этого не предвидится. Андреева должна выигрывать с комфортным преимуществом. Предлагаем ставку на победу Мирры Андреевой с форой (-6.5) с коэффициентом 2.01.

Экспресс с коэффициентом 15.13.

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