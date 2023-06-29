Котов — Харрис: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала турнира ATP на Мальорке

29 июня на Мальорке (Испания) состоятся матчи 1/4 финала турнира серии ATP-250. Россиянин Павел Котов встретится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Харриса. Победа 26-летнего представителя ЮАР оценивается букмекерами коэффициентом 1.45. Поставить на успех Котова можно за 2.77.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Ллойда с форой (-2.5) гейма идёт с коэффициентом 1.84, а победу Котова с форой (+2.5) оценили коэффициентом 1.96. Общий тотал меньше 23 геймов оценивают в 1.95, а тотал больше 23 идёт за 1.83.

Котов — 116-я ракетка мира, а Харрис располагается на 298-м месте в мировом рейтинге. Ранее теннисисты не встречались друг с другом на турнирах ATP.

Экспресс с коэффициентом 15.13.

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