Касаткина — Гарсия: эксперты назвали шансы теннисисток в матче 1/4 финала в Истбурне

29 июня на травяном турнире категории WTA 500 в Истбурне (Великобритания) пройдут четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Россиянка Дарья Касаткина сыграет с француженкой Каролин Гарсией. Начало встречи — в 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом французскую теннисистку. Победу Каролин оценили коэффициентом 1.82. Сделать ставку на успех 26-летней россиянки можно за 1.99. Победа француженки с форой (-1) идёт с коэффициентом 1.87, поставить на успех Касаткиной с форой (+1) можно за 1.79.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Касаткина — 11-я ракетка мира. Гарсия на данный момент располагается на пятом месте в мировом рейтинге. Ранее они три раза играли между собой, и пока в их противостоянии впереди француженка — 2-1. В полуфинале турнира в Истбурне победитель этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Елена Остапенко (Латвия) — Камила Джорджи (Италия).

Экспресс с коэффициентом 15.13.

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