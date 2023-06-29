Евро-2023 U21: кто вышел в плей-офф, расписание 1/4 финала, когда матчи

На молодёжном чемпионате Европы — 2023 завершился групповой этап. Впереди матчи плей-офф. Борьбу продолжат восемь сильнейших команд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Расписание матчей 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы – 2023:

1 июля

Грузия – Израиль (начало в 19:00 мск).

Испания – Швейцария (начало в 22:00 мск).

2 июля

Англия – Португалия (начало в 19:00 мск).

Франция – Украина (начало в 22:00 мск).

На предыдущем Евро среди молодёжных команд, в 2021 году, победу одержала сборная Германии. Таким образом, на этом турнире точно будет новый чемпион.

Экспресс с коэффициентом 15.13.

В мадридском «Реале» определились с новым капитаном.

В «Фламенго» не сомневаются в переходе Клаудиньо из «Зенита».

«Бавария» согласовала контракт с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ.