Чемпионат Европы U21: все четвертьфиналисты, кто с кем сыграет, даты и время матчей
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На молодёжном чемпионате Европы — 2023 завершился групповой этап. Впереди матчи плей-офф. Борьбу продолжат восемь сильнейших команд.
Расписание матчей 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы – 2023:
1 июля
Грузия – Израиль (начало в 19:00 мск).
Испания – Швейцария (начало в 22:00 мск).
2 июля
Англия – Португалия (начало в 19:00 мск).
Франция – Украина (начало в 22:00 мск).
На предыдущем Евро среди молодёжных команд, в 2021 году, победу одержала сборная Германии. Таким образом, на этом турнире точно будет новый чемпион.
Экспресс с коэффициентом 15.13.
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