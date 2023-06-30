Касаткина — Джорджи: эксперты назвали шансы россиянки выйти в финал турнира в Истбурне

30 июня на теннисном турнире категории WTA-500 в Истбурне пройдут полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Россиянка Дарья Касаткина встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Начало встречи — ориентировочно в 14:30 мск.

Эксперты считают фаворитом Касаткину. Поставить на победу 26-летней россиянки можно с коэффициентом 1.53. Ставка на успех 31-летней итальянки идёт за 2.27. На победу Дарьи с форой (-2.5) гейма предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.83, успех Камилы с форой (+2.5) оценили также в 1.83.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В финале турнира победитель этой встречи сыграет с сильнейшей теннисисткой в матче двух американок — Мэдисон Кис — Кори Гауфф.

Экспресс с коэффициентом 23.80.

Даниил Медведев во время тренировки на Уимблдоне мог получить травму.

Мирра Андреева отреагировала на выход в основную сетку Уимблдона.

Касаткина вернётся в топ-10 рейтинга WTA, если выйдет в финал Истбурна.