Касаткина — Джорджи: эксперты назвали шансы россиянки выйти в финал турнира в Истбурне

30 июня на теннисном турнире категории WTA-500 в Истбурне пройдут полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Россиянка Дарья Касаткина встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Начало встречи — ориентировочно в 14:30 мск.
Эксперты считают фаворитом Касаткину. Поставить на победу 26-летней россиянки можно с коэффициентом 1.53. Ставка на успех 31-летней итальянки идёт за 2.27. На победу Дарьи с форой (-2.5) гейма предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.83, успех Камилы с форой (+2.5) оценили также в 1.83.
В финале турнира победитель этой встречи сыграет с сильнейшей теннисисткой в матче двух американок — Мэдисон Кис — Кори Гауфф.
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Экспресс с коэффициентом 23.80.
Даниил Медведев во время тренировки на Уимблдоне мог получить травму.
Мирра Андреева отреагировала на выход в основную сетку Уимблдона.
Касаткина вернётся в топ-10 рейтинга WTA, если выйдет в финал Истбурна.
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