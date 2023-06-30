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Прогноз на матч турнира в Истбурне Камила Джорджи — Дарья Касаткина

Прогноз на матч турнира в Истбурне Камила Джорджи — Дарья Касаткина
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Камила ДжорджиДарья Касаткина.

Ставка: победа Дарьи Касаткиной с форой (-2.5) гейма за 1.90.

Дарья Касаткина по ходу турнирной дистанции не отличается стабильностью результатов. На счету российской теннисистки лишь 15 побед в 29 матчах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По ходу текущего сезона Дарья только на Аделаиде-2 включалась в борьбу за титул, но уступила в финале Белинде Бенчич со счётом 0:2 (0:6; 2:6). Турнир в Истбурне стал третьим, на котором ей удалось дойти до полуфинала. Ранее она в Чарльстоне проиграла тунисской теннисистке Онс Жабер со счётом 0:2 (5:7; 5:7).

Истбурн (ж). 1/2 финала
30 июня 2023, пятница. 14:40 МСК
Камила Джорджи
67
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В Истбурне Касаткина достаточно уверенно продвигается по турнирной сетке. Она уже оставила за бортом соревнований Ангелину Калинину, Каролину Плишкову и Каролин Гарсию, проиграв им лишь в одном сете и отдав 19 геймов. Правда, стоит отметить, что в последнем матче пятая ракетка WTA и вторая сеяная на турнире во втором сете отказалась продолжать борьбу, проигрывая со счётом 1:2.

Рекомендуем ставку на победу Дарьи Касаткиной с форой (-2.5) гейма за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 23.80.

Даниил Медведев во время тренировки на Уимблдоне мог получить травму.

Мирра Андреева отреагировала на выход в основную сетку Уимблдона.

Касаткина вернётся в топ-10 рейтинга WTA, если выйдет в финал Истбурна.

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