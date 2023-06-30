«Энергетик-БГУ» — «Ислочь»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Ислочь».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Энергетик-БГУ» сегодня и год назад – полярная история. В прошлом сезоне «студенты» разрывали лигу и закончили на второй строчке в таблице. Молодая команда до последнего тура имела шансы даже на чемпионство. Но потом грянул скандал с договорными матчами, в которых боссы минского клуба оказались напрямую замешаны.
Сегодня «Энергетик» – последний в таблице и -11 очков в пассиве. Разумеется, это сказалось и на команде. Результаты резко пошли на спад, хотя ничья неделю назад с сильным жодинским «Торпедо» даёт небольшой оптимизм на спасение. Шансы ещё есть – будут бороться.
У «Ислочи» за межсезонье тоже многое поменялось – и главный тренер, и состав. Нужно время молодой команде, чтобы обрести стабильность в игре на дистанции. Победа над «Гомелем» в прошлом туре впечатляет по счёту – 3:1, но по ходу встречи и соперник мог повернуть сюжет в свою сторону.
Сложно заходить с прогнозом на результат в этом противостоянии. Но аккуратно попробовать обмен голами – рабочий вариант. Обе забьют – моя ставка на матч», — сказал Ходасевич.
Экспресс с коэффициентом 23.80.
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