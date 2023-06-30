Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шахтёр» С — «Слуцк»: ставка Николая Ходасевича с коэффициентом 7.30

«Шахтёр» С — «Слуцк»: ставка Николая Ходасевича с коэффициентом 7.30
Комментарии

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» С — «Слуцк».

Ставка: победа «Слуцка» с форой (0) за 7.30.

«Матч 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шахтёр» разваливается на глазах. Чемпион последних лет попал в скандал с договорными матчами и не только. Лишён Лиги чемпионов, громадный минус очков в этом году, основные игроки прямо сейчас ищут варианты уехать.

Некоторые уже уехали. Главный талант и бомбардир команды из Солигорска Егор Карпицкий тренируется в составе «Крыльев Советов». Трудно предположить, в какой обойме выйдет на матч «Шахтёр».

Беларусь - Высшая лига. 14-й тур
30 июня 2023, пятница. 20:00 МСК
Шахтёр С
Солигорск
Не начался
Слуцк
Слуцк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это шанс для «Слуцка». Скромная по составу, но тренерская команда. В прошлом туре проиграла «Неману», но клуб из Гродно нынче хорош. В матче с «Шахтёром» попробует как минимум не уступить. Все предпосылки к этому имеются», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 23.80.

Романцев: я не вправе решать судьбу Промеса в «Спартаке».

.Полузащитник сборной Дании Виктор Фишер завершил карьеру в 29 лет.

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Челси» о трансфере Маунта.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023