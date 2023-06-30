«Шахтёр» С — «Слуцк»: ставка Николая Ходасевича с коэффициентом 7.30

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» С — «Слуцк».

Ставка: победа «Слуцка» с форой (0) за 7.30.

«Матч 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шахтёр» разваливается на глазах. Чемпион последних лет попал в скандал с договорными матчами и не только. Лишён Лиги чемпионов, громадный минус очков в этом году, основные игроки прямо сейчас ищут варианты уехать.

Некоторые уже уехали. Главный талант и бомбардир команды из Солигорска Егор Карпицкий тренируется в составе «Крыльев Советов». Трудно предположить, в какой обойме выйдет на матч «Шахтёр».

Это шанс для «Слуцка». Скромная по составу, но тренерская команда. В прошлом туре проиграла «Неману», но клуб из Гродно нынче хорош. В матче с «Шахтёром» попробует как минимум не уступить. Все предпосылки к этому имеются», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 23.80.

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