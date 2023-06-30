Прогноз на финал предварительного раунда Лиги чемпионов «Будучность» — «Брейдаблик»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч предварительного этапа Лиги чемпионов «Будучность» — «Брейдаблик».

Ставка: победа «Брейдаблика» за 1.77.

Обе команды настроены на то, чтобы выйти в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Будучность» в прошлом сезоне стала чемпионом Черногории, а в полуфинале предварительного раунда ЛЧ разгромила андоррский «Атлетик Эскальдес» со счётом 3:0. Черногорцы выиграли четыре из последних пяти матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брейдаблик» может доставить «Будучности» серьёзные проблемы. В 2022 году команда из Коупавогюра стала чемпионом Исландии, а этот турнир является гораздо более конкурентоспособным, чем Первая лига Черногории. «Брейдаблик» находится в хорошей форме, так как сейчас в самом разгаре чемпионат Исландии, играющийся по системе «весна–осень». В полуфинале предварительного раунда исландцы разгромили «Тре Пенне» со счётом 7:1.

Форма и опыт игроков «Брейдаблика» могут сыграть большую роль в том, чтобы помочь им выйти в квалификацию Лиги чемпионов. Ждём победы исландского клуба.

Экспресс с коэффициентом 23.80.

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