Мэдисон Кис — Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на финал турнира в Истбурне

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Истбурне Мэдисон Кис – Дарья Касаткина.

Ставка: ТБ 21.5 за 1.83.

«В финале турнира в английском Истбурне встретятся американка Мэдисон Кис и россиянка Дарья Касаткина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

28-летняя американка за последний год играла на траве только на этом турнире. В полуфинале она уверенно разобралась со своей соотечественницей Кори Гауфф – 6:3, 6:3. Сейчас она занимает 25-е место в рейтинге и имеет на своём счету шесть титулов в одиночном разряде, включая два на траве.

26-летняя россиянка на траве за последний год сыграла пять матчей и четыре из них выиграла, в том числе полуфинал Истбурна у итальянки Камилы Джорджи — 6:2, 7:5. У неё есть тоже шесть трофеев в одиночке. Только вот среди них нет титулов на траве. Касаткина в рейтинге стоит выше американки — она 11-я.

В очных матчах у соперницы Касаткиной большое преимущество — 8 побед в 10 играх. Правда, на травяном покрытии девушки между собой не встречались, а последний поединок состоялся на грунте в этом сезоне, и Дарья в нём взяла верх. Так что шансы в предстоящей игре, я считаю, равные. Наверняка нас ждут все три партии. Будем болеть за россиянку. Тотал матча больше 21.5», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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