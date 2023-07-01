Испания — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинал Евро-2023 U21

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2023 Испания — Швейцария.

Ставка: обе забьют за 1.96.

«У букмекеров Испания — явный фаворит. Стоит с ними согласиться, так как Испания — самая играющая на этом турнире команда: у неё лучше всех ходит мяч, она больше всех создаёт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Швейцария тоже вполне приличная команда – быстрая, контратакующая. Выглядели вполне достойно в матче с французами и итальянцами. Моментами это мощная команда, с которой просто не бывает никому.

Изначально хотел поставить на победу Швейцарии с форой (+1,5), но на вариант обе забьют больше резона поставить. Испанцы будут больше владеть мячом и атаковать, но швейцарцы будут использовать каждый момент, когда Испания будет терять мяч. В плане атакующих действий и перехода от обороны в атаку, пожалуй, это лучшая команда на турнире.

Предположу, что швейцарцы отличатся хотя бы раз, но и пропустят тоже», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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