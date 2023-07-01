«Неман» — БАТЭ: прогноз Николая Ходасевича на игру чемпионата Беларуси

Спортивный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Неман» — БАТЭ.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Центральный матч 14-го тура чемпионата Беларуси! «Неман» прёт по дистанции в этом сезоне! С запасом лучшая команда на дистанции последних 10 туров, если отбросить стартовые неудачи. Шесть туров подряд не пропускает, а свои моменты реализует. Савицкий – потенциально лучший игрок чемпионата прямо сейчас по уровню мастерства и опыта.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот БАТЭ в диком кризисе пребывает. Пять матчей без побед, множество поражений, в том числе неделю назад на своём поле от «Нафтана», который выиграл всего во второй раз в сезоне. Главный тренер Кирилл Альшевский каждую неделю выглядит откровенно растерянным. Хотя кубковый разнос 13:0 клуб «Миоры» из минора может слегка поднять настроение.

Между тем БАТЭ по потенциалу может победить «Неман» в одном отдельно взятом матче. На результат рискованно заходить. А вот окончание безголевой серии хозяев ждать стоит. Обмен голами – рабочая ставка», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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