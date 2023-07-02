Формула-1, Гран-при Австрии: во сколько начало гонки, кто фаворит, прогнозы, ставки

2 июля в городе Шпильберг на арене «Ред Булл Ринг» пройдёт гонка Гран-при Австрии — 10-й этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают главным фаворитом Макса Ферстаппена и предлагают поставить на его победу за 1.20. Если он не выиграет гонку, сыграет 4.00. Шансы Льюиса Хэмилтона оценили в 11.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики «Фонбет» уверены в победе пилота команды «Ред Булл», предлагая на это событие коэффициент 1.18. Если гонку в Австрии выиграет «Феррари», сыграет 7.50. Шансы «Мерседеса» оценили в 10.0. В букмекерской конторе «Фонбет» также можно поставить на то, что самый быстрый круг останется за Максом Ферстаппеном, – за 1.75. Если его сокомандник Серхио Перес проедет быстрее, сыграет 4.00. А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

Ферстаппен стал победителем спринт-квалификации Гран-при Австрии.

Формула-1: эксперты назвали фаворита гонки на Гран-при Австрии — 2023.

Ферстаппен стал победителем спринта Гран-при Австрии.