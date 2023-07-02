Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата Европы Франция U21 — Украина U21

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Евро-2023 Франция U21 – Украина U21.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Вопреки тому, что сборная Франции называется экспертами очевидным фаворитом, на текущий момент соперники не слишком далеки друг от друга по уровню формы. Французы великолепно провели групповой этап, одержав три победы из трёх. В первую очередь они мощно играли в атаке – забили семь голов, что является лучшим показателем в группах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Показательной в этом плане стала игра со Швейцарией, которая получила в свои ворота четыре мяча. Тем не менее, переоценивать французов тоже нельзя. У них отнюдь не самая надёжная оборона, которая часто совершает невынужденные ошибки и пропускает голы. При этом с оборонительными соперниками им также тяжело – Норвегии, к примеру, удалось забить лишь один мяч. Поэтому сборная Украины точно не собирается просто так отдавать путёвку в полуфинал.

Она до сих пор ни разу не проиграла, забивая в среднем почти два гола за игру. Жёлто-синие отобрали очки у Испании, играя даже не основным составом и без лучшего игрока. Теперь же они могут рассчитывать на помощь нападающего Михаила Мудрика, который придаст атаке креатива. Таким образом, берём ставку на обе забьют с коэффициентом 1.88.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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