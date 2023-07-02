«Гомель» — «Славия»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Гомель» — «Славия».

Ставка: победа «Славии» с форой (0) за 1.80.

«Дерби на берегах Сожа. В Гомель едет Иван Биончик, который пару лет назад построил там яркую, интересную команду. До медалей, правда, с ней не добрался, но статус лучшего тренера Беларуси получил. Теперь нечто подобное выстраивает в Мозыре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Славия» и правда хороша: структурна, понятна, современна. С поправкой на уровень исполнителей. И вверху таблицы. «Гомель» без баланса: игрового и в результатах. Два подряд поражения от «Торпедо» и «Ислочи» наверняка сильно бьют по самолюбию тренеров и игроков. На Мозырь будут настраиваться. Допускаю, что будет плотный и тяжёлый матч для обеих сторон.

При этом больше веры в «Славию». Последние поражения у неё в пассиве только от нынешних топов, а с равными себе очки забирает — и в Гомеле может выиграть», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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