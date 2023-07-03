Андрей Рублёв — Макс Пёрселл: эксперты назвали фаворита матча первого круга Уимблдона
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3 июля Андрей Рублёв и Макс Пёрселл сыграют в первом круге Уимблдона. Начало – не ранее 13:00 мск. Эксперты считают фаворитом российского теннисиста: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.07. Успех австралийца оценивается в 8.60.
Аналитики предполагают, что матч Андрей Рублёв — Макс Пёрселл может получиться упорным: тотал больше 33.5 гейма идёт за 1.95, а тотал меньше 33.5 гейма – за 1.85. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 3:1, можно с коэффициентом 3.40.
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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64
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Экспресс с коэффициентом 5.12.
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