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Андрей Рублёв — Макс Пёрселл: эксперты назвали фаворита матча первого круга Уимблдона

Андрей Рублёв — Макс Пёрселл: эксперты назвали фаворита матча первого круга Уимблдона
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3 июля Андрей Рублёв и Макс Пёрселл сыграют в первом круге Уимблдона. Начало – не ранее 13:00 мск. Эксперты считают фаворитом российского теннисиста: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.07. Успех австралийца оценивается в 8.60.

Аналитики предполагают, что матч Андрей Рублёв — Макс Пёрселл может получиться упорным: тотал больше 33.5 гейма идёт за 1.95, а тотал меньше 33.5 гейма – за 1.85. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 3:1, можно с коэффициентом 3.40.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Макс Пёрселл
64
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл

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