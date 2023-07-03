Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого круга Уимблдона Люка Ван Аш – Аслан Карацев.

Ставка: победа Карацева и тотал сетов больше 3.5 за 2.36.

Люка Ван Аш занимает сейчас довольно высокое 79-е место в мировом рейтинге, что очень неплохо для теннисиста, который играет на профессиональном уровне полноценно всего второй год. За этот период француз ни разу не одерживал победы над соперниками, которые выше него в рейтинге, едва добираясь до второго круга любого турнира. В то же время он смог зарекомендовать себя достаточно универсальным спортсменом, неплохо приспосабливающимся к любым покрытиям. До Уимблдона он смог проверить собственные силы на турнире в Истбурне, где в двух матчах взял три сета. Стоит отметить, что на турнирах «Большого шлема» он ещё не выигрывал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аслан Карацев остаётся в топ-50, однако пока он по-прежнему очень далёк от своих лучших позиций. Это и не удивительно, ведь нынешний сезон для россиянина складывается откровенно плохо. Он смог провести лишь один впечатляющий турнир – в Мадриде добрался до полуфинала, попутно обыграв в том числе и Даниила Медведева. Больше отметить с положительной стороны нечего, так как обычно Карацев прерывал свои выступления максимум на стадии второго круга. Так было и на Открытом чемпионате Австралии, и на «Ролан Гаррос». На траве у него и вовсе ничего не складывается – в Штутгарте он проиграл в двух сетах американцу Тейлору Фритцу, а в Галле — итальянцу Лоренцо Сонего в трёх.

Аслан Карацев справедливо называется экспертами фаворитом этого матча. За россиянина говорит опыт и мастерство, которого молодому французу пока недостаёт. И всё же нельзя не отметить, что у Карацева нынешний сезон не складывается – как в целом, так и на травяном покрытии в частности. Он провёл всего один убедительный турнир, но в остальных совершал слишком много двойных ошибок и никак не мог победить с явным преимуществом.

В пяти из шести последних матчей Аслан регулярно отдавал соперникам минимум по одному сету, даже если превосходил их в классе. Люка Ван Аш заметно прогрессирует, он умеет играть на любом покрытии, и выбить его из колеи не так-то просто. Поэтому предстоящая встреча наверняка затянется. Предлагаем рассмотреть ставку на победу Аслана Карацева и тотал сетов больше 3.5.

Экспресс с коэффициентом 5.12.

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