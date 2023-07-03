Андрей Рублёв — Макс Пёрселл: ставка Надежды Петровой на игру 1/64 финала Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублёв – Макс Пёрселл.

Ставка: победа Рублёва 3:1 за 3.40.

«Уимблдон всегда был особенным турниром для всех участников. Короткий травяной отрезок сезона выходит на свой пик и достигает апогея именно в Лондоне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И надо сказать, что австралийцы всегда были большими доками на этом покрытии. В этой связи матч первого круга между Андреем Рублёвым и представителем Зелёного континента Максом Пёрселлом не может не вызывать тревоги у поклонников российского теннисиста.

25-летний Пёрселл отнюдь не ноунейм, а 62-я ракета мира. Кстати, на траве Макс Пёрселл сыграл четыре матча за последний год и выиграл один из них. У россиянина в этом плане цифры куда внушительнее – пять поединков и четыре победы.

В любом случае седьмая ракетка мира, посеянный под таким же номером на Уимблдоне, будет на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета фаворитом. Ведь Андрей Рублёв по праву входит в элиту мирового тенниса. Да, на травяном покрытии он не выиграл ни одного трофея, но всё же уровень Андрея и Макса разный. Пёрселл в своей карьере вообще ничего ещё не выиграл в одиночном разряде. И в матче двух 25-летних теннисистов сильнее окажется россиянин. Скорее всего, для этого ему понадобятся четыре партии», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 5.12.

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