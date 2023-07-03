Прогноз на матч Евро-2023 U19 Мальта — Италия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч ЧЕ-2023 U19 Мальта – Италия.

Ставка: обе забьют за 2.35.

Матч, в котором практически нет интриги на исход. Сборная Мальты уже добилась многого, играя в финальной стадии столь серьёзного турнира. Только участие за счёт статуса команды-хозяйки Евро не добавляет ей шансов на успех. Сейчас красно-белые могут уповать лишь на своё нападение, которое с недавних пор обрело стабильность и начало радовать голами – уже на протяжении трёх встреч подряд они забивали хотя бы один гол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь хозяева также постараются не отсиживаться в обороне и подарить праздник собственным болельщикам. Тем не менее в таком стиле Мальта вновь рискует остаться ни с чем – в 19 последних встречах у неё в пассиве 18 поражений и лишь одна победа. Для Италии, которая очевидно является одним из фаворитов не только группы, но и всего турнира, не составит какого-либо труда справиться с обороной соперника.

U19 ЧЕ-2023. Группа A U19 ЧЕ-2023. Группа A 03 июля 2023, понедельник. 22:00 МСК Мальта U19 Не начался Италия U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

Они нынче мотивированы только на серьёзный успех, дабы исправить впечатление от недавних результатов – в четырёх предыдущих встречах удалось выиграть лишь раз. Впрочем, важнее, что впереди у итальянцев всё в порядке, ведь в четырёх из шести последних матчей они забивали два и более голов. Основной ставкой возьмём обе забьют с коэффициентом 2.35.

Экспресс с коэффициентом 5.12.

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