Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Европы — 2023 Польша U19 – Португалия U19.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.96.

В этом матче сборной Польши предстоит доказать, что она не зря попала в основную сетку Евро-2023. В отборочном турнире команда совсем не впечатлила, одерживая победы исключительно над соперниками ниже классом – как Латвия и Эстония. Ранее были победы над Боснией и Герцеговиной, а также Мальтой, но за девять последних официальных встреч это не самый впечатляющий результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поляки недостаточно сбалансированы, они любят играть от атаки, забивая в среднем почти два мяча за матч, но при этом оборона часто даёт сбой. Это большая проблема перед игрой с Португалией, так как соперник умет давить лучше всех. Португальцы в очередной раз идут в статусе одного из главных фаворитов турнира. В отборе они никаких трудностей не испытали, а теперь намерены исправить ошибки четырёхлетней давности и добыть долгожданный трофей.

U19 ЧЕ-2023. Группа A U19 ЧЕ-2023. Группа A 03 июля 2023, понедельник. 19:00 МСК Польша U19 Не начался Португалия U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

У них целая россыпь талантливых футболистов в каждой линии, но на первый план в очередной раз выходит нападение. Португальцы в девяти последних матчах во всех турнирах лишь раз забили менее двух мячей, а в двух предыдущих встречах забивали не менее трёх. Нельзя не выделить Угу Феликса из «Бенфики», который сам забил в этих матчах три мяча. С таким давлением Польше не справиться. Поэтому рассмотрим тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.96.

Экспресс с коэффициентом 5.12.

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