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Эксперты оценили шансы Даниила Медведева удачно стартовать на Уимблдоне

Эксперты оценили шансы Даниила Медведева удачно стартовать на Уимблдоне
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4 июля пройдут заключительные матчи первого круга Уимблдона-2023. В одном из них россиянин Даниил Медведев встретится с британцем Артуром Фери. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Явным фаворитом предстоящего матча эксперты считают 27-летнего россиянина. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.01. Успех 20-летнего британца идёт за 19.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Даниила с форой (-9.5) гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.88 а фора (+10.5) на Фери оценивается коэффициентом 1.91.

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:25 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Артур Фери
391
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

Общий тотал меньше 28 геймов оценили в 1.82, а тотал больше 28 идёт за 1.95. Победа Медведева по итогам трёх сетов оценивается коэффициентом 1.21.

Медвдев — третья ракеткой мира, а Фери располагается на 391-м месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты ни разу не встречались друг с другом на турнирах ATP.

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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