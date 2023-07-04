Эксперты оценили шансы Даниила Медведева удачно стартовать на Уимблдоне

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

4 июля пройдут заключительные матчи первого круга Уимблдона-2023. В одном из них россиянин Даниил Медведев встретится с британцем Артуром Фери. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Явным фаворитом предстоящего матча эксперты считают 27-летнего россиянина. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.01. Успех 20-летнего британца идёт за 19.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Даниила с форой (-9.5) гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.88 а фора (+10.5) на Фери оценивается коэффициентом 1.91.

Общий тотал меньше 28 геймов оценили в 1.82, а тотал больше 28 идёт за 1.95. Победа Медведева по итогам трёх сетов оценивается коэффициентом 1.21.

Медвдев — третья ракеткой мира, а Фери располагается на 391-м месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты ни разу не встречались друг с другом на турнирах ATP.

Экспресс с коэффициентом 4.93.

Утемуратов: Рыбакина – новая спортивная икона Казахстана.

Винус Уильямс объяснила, почему не пожала руку судье на Уимблдоне.

Гауфф и Оже-Альяссим вылетели в первом круге Уимблдона.