Эксперты оценили шансы Даниила Медведева удачно стартовать на Уимблдоне

4 июля пройдут заключительные матчи первого круга Уимблдона-2023. В одном из них россиянин Даниил Медведев встретится с британцем Артуром Фери. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.
Явным фаворитом предстоящего матча эксперты считают 27-летнего россиянина. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.01. Успех 20-летнего британца идёт за 19.00.
На победу Даниила с форой (-9.5) гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.88 а фора (+10.5) на Фери оценивается коэффициентом 1.91.
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Общий тотал меньше 28 геймов оценили в 1.82, а тотал больше 28 идёт за 1.95. Победа Медведева по итогам трёх сетов оценивается коэффициентом 1.21.
Медвдев — третья ракеткой мира, а Фери располагается на 391-м месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты ни разу не встречались друг с другом на турнирах ATP.
Экспресс с коэффициентом 4.93.
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