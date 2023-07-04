Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого круга Уимблдона Даниил Медведев – Артур Фери.

Ставка: победа Даниила Медведева с форой по геймам (-10) за 2.17.

Даниил Медведев по-прежнему занимает третье место в мировом рейтинге, однако в полной мере занести себе в актив нынешний сезон россиянин не может. С одной стороны, провалов у него не так много — хотя бы до третьего круга турнира он не смог добраться всего дважды. При этом он уже завоевал пять титулов – в Роттердаме, Катаре, Дубае, Майами и Риме. Вот только на турнирах «Большого шлема» больших побед нет, а в последний месяц и вовсе наступил спад, так как у Даниила лишь две победы в пяти последних матчах. На Открытом чемпионате Австралии он остановился в третьем круге, а на «Ролан Гаррос» и вовсе в первом. Теперь же от него ждут прорыва.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Молодой англичанин Артур Фери во многом только начинает свою карьеру на высшем уровне. Несмотря на то, что ему уже 20 лет, в одиночном мужском разряде он пока ничего не добился. Поэтому не удивительно, что в мировом рейтинге этот спортсмен едва входит даже в топ-400. На Уимблдон Фери пробился за счёт домашнего статуса, но единственным его преимуществом сейчас можно назвать отсутствие какого-либо давления. От него не будут требовать слишком многого, особенно в матче с явным фаворитом, поэтому Артур постарается играть от себя и для зрителей.

Даниил Медведев с конца мая демонстрирует очень неуверенный теннис, выбывая на ранних стадиях разных турниров. Он в полной мере провалил «Ролан Гаррос» и не впечатлил на Открытом чемпионате Австралии, поэтому теперь ему необходимо прибавлять. Россиянин не слишком любит играть на траве, но в первом круге ему попался соперник, которого следует не просто обыграть, но и сделать это с ощутимым преимуществом.

У Артура Фери нет ни опыта, ни ресурсов, чтобы всерьёз противостоять третьей ракетке мира. Он будет играть в своё удовольствие и в лучшем случае зацепит несколько геймов. Для Медведева же это шанс реабилитироваться за последние провалы и намекнуть на возвращение формы. Предлагаем рассмотреть победу Даниила Медведева с форой по геймам (-10) с коэффициентом 2.17.

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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