Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого круга Уимблдона Даниил Медведев – Артур Фери.
Ставка: победа Даниила Медведева с форой по геймам (-10) за 2.17.
Даниил Медведев по-прежнему занимает третье место в мировом рейтинге, однако в полной мере занести себе в актив нынешний сезон россиянин не может. С одной стороны, провалов у него не так много — хотя бы до третьего круга турнира он не смог добраться всего дважды. При этом он уже завоевал пять титулов – в Роттердаме, Катаре, Дубае, Майами и Риме. Вот только на турнирах «Большого шлема» больших побед нет, а в последний месяц и вовсе наступил спад, так как у Даниила лишь две победы в пяти последних матчах. На Открытом чемпионате Австралии он остановился в третьем круге, а на «Ролан Гаррос» и вовсе в первом. Теперь же от него ждут прорыва.
Молодой англичанин Артур Фери во многом только начинает свою карьеру на высшем уровне. Несмотря на то, что ему уже 20 лет, в одиночном мужском разряде он пока ничего не добился. Поэтому не удивительно, что в мировом рейтинге этот спортсмен едва входит даже в топ-400. На Уимблдон Фери пробился за счёт домашнего статуса, но единственным его преимуществом сейчас можно назвать отсутствие какого-либо давления. От него не будут требовать слишком многого, особенно в матче с явным фаворитом, поэтому Артур постарается играть от себя и для зрителей.
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Даниил Медведев с конца мая демонстрирует очень неуверенный теннис, выбывая на ранних стадиях разных турниров. Он в полной мере провалил «Ролан Гаррос» и не впечатлил на Открытом чемпионате Австралии, поэтому теперь ему необходимо прибавлять. Россиянин не слишком любит играть на траве, но в первом круге ему попался соперник, которого следует не просто обыграть, но и сделать это с ощутимым преимуществом.
У Артура Фери нет ни опыта, ни ресурсов, чтобы всерьёз противостоять третьей ракетке мира. Он будет играть в своё удовольствие и в лучшем случае зацепит несколько геймов. Для Медведева же это шанс реабилитироваться за последние провалы и намекнуть на возвращение формы. Предлагаем рассмотреть победу Даниила Медведева с форой по геймам (-10) с коэффициентом 2.17.
Экспресс с коэффициентом 4.93.
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