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Мирра Андреева — Сиюй Ван: эксперты назвали шансы россиянки выйти во второй круг Уимблдона

Мирра Андреева — Сиюй Ван: эксперты назвали шансы россиянки выйти во второй круг Уимблдона
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Во вторник, 4 июля, в Лондоне (Великобритания) состоятся заключительные матчи первого круга Уимблдона. Россиянка Мирра Андреева сыграет с китаянкой Сиюй Ван. Начало встречи — ориентировочно в 19:30 мск.

Фавориткой у букмекеров считается Мирра Андреева. Сделать ставку на победу 16-летней россиянки можно за 1.50. Ставки на успех Сиюй Ван принимают с коэффициентом 2.61. Победа Андреевой с форой (-3.5) гейма идёт за 1.95, успех Ван с форой (+3.5) оценили в 1.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Общий тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 1.90, а на тотал больше 21.5 можно поставить за аналогичные 1.90.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сиюй Ван
65
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

Андреева — 102-я ракетка мира. Ван располагается на 65-м месте в мировом рейтинге. Соперницы ранее не играли друг с другом на турнирах WTA.

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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