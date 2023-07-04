Мирра Андреева — Сиюй Ван: эксперты назвали шансы россиянки выйти во второй круг Уимблдона

Во вторник, 4 июля, в Лондоне (Великобритания) состоятся заключительные матчи первого круга Уимблдона. Россиянка Мирра Андреева сыграет с китаянкой Сиюй Ван. Начало встречи — ориентировочно в 19:30 мск.
Фавориткой у букмекеров считается Мирра Андреева. Сделать ставку на победу 16-летней россиянки можно за 1.50. Ставки на успех Сиюй Ван принимают с коэффициентом 2.61. Победа Андреевой с форой (-3.5) гейма идёт за 1.95, успех Ван с форой (+3.5) оценили в 1.85.
Общий тотал меньше 21.5 гейма оценили коэффициентом 1.90, а на тотал больше 21.5 можно поставить за аналогичные 1.90.
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Андреева — 102-я ракетка мира. Ван располагается на 65-м месте в мировом рейтинге. Соперницы ранее не играли друг с другом на турнирах WTA.
Экспресс с коэффициентом 4.93.
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