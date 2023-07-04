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«Црвена Звезда» – «Зенит»: прогноз Василия Уткина на встречу предсезонного турнира

«Црвена Звезда» – «Зенит»: прогноз Василия Уткина на встречу предсезонного турнира
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Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Црвена Звезда» – соперник высокого класса. В «Зените» наверняка понимают, что матч получится более сложным, чем несколько дней назад с «Нефтчи». Правда, и состав петербуржцев будет сильнее, ведь вернулся из отпуска лучший футболист РПЛ прошлого сезона Малком. Не будет Кузяева, зато уже начал проявлять себя на его позиции новичок Ду Кейрос. В хорошей форме находится Клаудиньо. У Семака хорошая обойма, игроки хотят добиваться результата даже в товарищеских турнирах. Поэтому минимальная победа над чемпионами Сербии выглядит вполне реально», — сказал Уткин.

Кубок PARI Премьер
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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