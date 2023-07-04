«Црвена Звезда» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру предсезонного турнира

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Стартовал турнир, в котором «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1 — а мы поговорим о втором матче питерского клуба, с «Црвеной Звездой».
«Црвена Звезда» — сильная команда, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Сербии, не потерпев ни одного поражения. Победила с приличным запасом в 22 очка.
«Зенит» — также чемпион своей страны и сейчас активно готовится к новому сезону. Новичок уже заиграл, бразильский парень Кейрус, который в первой игре постоянно рвался вперёд. Это такой себе центральный полузащитник с акцентом на атаку, не то что Вендел, который и в обороне играл.
Вендел и Кузяев ищут новые клубы, но если ничего интересного не найдут, то вернутся в питерский коллектив. Однако в третьем матче уже все футболисты «Зенита» должны быть в строю и сыграть тем составом, который будет на Суперкубок с ЦСКА.
Думаю, в этом матче мы увидим большое количество голов. «Зенит» является фаворитом, но и соперник очень хорошо играет. Мы наверняка увидим игру на встречных курсах. В этом турнире разрешены обратные замены. Например, в прошлой игре Бакаев покинул поле, а потом вернулся», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 4.93.
Аршавин: не сравниваю Пиняева с собой, он больше похож на Роналду.
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