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«Црвена Звезда» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру предсезонного турнира

«Црвена Звезда» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру предсезонного турнира
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Стартовал турнир, в котором «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1 — а мы поговорим о втором матче питерского клуба, с «Црвеной Звездой».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Црвена Звезда» — сильная команда, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Сербии, не потерпев ни одного поражения. Победила с приличным запасом в 22 очка.

«Зенит» — также чемпион своей страны и сейчас активно готовится к новому сезону. Новичок уже заиграл, бразильский парень Кейрус, который в первой игре постоянно рвался вперёд. Это такой себе центральный полузащитник с акцентом на атаку, не то что Вендел, который и в обороне играл.

Кубок PARI Премьер
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вендел и Кузяев ищут новые клубы, но если ничего интересного не найдут, то вернутся в питерский коллектив. Однако в третьем матче уже все футболисты «Зенита» должны быть в строю и сыграть тем составом, который будет на Суперкубок с ЦСКА.

Думаю, в этом матче мы увидим большое количество голов. «Зенит» является фаворитом, но и соперник очень хорошо играет. Мы наверняка увидим игру на встречных курсах. В этом турнире разрешены обратные замены. Например, в прошлой игре Бакаев покинул поле, а потом вернулся», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 4.93.

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