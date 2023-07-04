«Црвена Звезда» — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть в прямом эфире

4 июля состоится матч предсезонного турнира «Црвена Звезда» – «Зенит». Начало – в 19:30 мск. Встреча пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно за 1.66. Успех сербского клуба оценивается аналитиками коэффициентом 4.50. Поставить на ничью предлагают за 4.10.
Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» – «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол «Зенита» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
Экспресс с коэффициентом 4.93.
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