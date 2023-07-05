Испания — Украина: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Евро U21!
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5 июля пройдёт матч 1/2 финала молодёжного чемпионата Европы Испания — Украина. Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Англичане не замечают соперников на этом турнире, уверенно дойдя до полуфинала. Ну а украинцы совершили настоящую сенсацию в четвертьфинале, выбив из турнира сборную Франции. Способна ли команда Руслана Ротаня ещё на одну сенсацию?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча молодёжного чемпионата Европы Испания — Украина.
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