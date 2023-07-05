Андрей Рублёв — Аслан Карацев: букмекеры назвали фаворита матча второго круга Уимблдона

5 июля на Уимблдоне-2023 стартует второй круг. В одном из матчей россиянин Андрей Рублёв встретится с соотечественником Асланом Карацевым. Начало встречи Андрея и Аслана ориентировочно состоится в 20:00 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 25-летнего Рублёва, на чей успех предлагается поставить с коэффициентом 1.19. Успех 29-летнего Карацева идёт за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Рублёва с форой (-5.5) можно сделать ставку с коэффициентом 1.81, а фору (+5.5) на Карацева оценили коэффициентом 1.98.

Общий тотал меньше 37 геймов оценили в 1.88, а тотал больше 37 — в 1.89.

Рублёв занимает седьмое место в рейтинге ATP, а Карацев — 50-я ракетка мира. Ранее эти теннисисты лишь раз встречались друг с другом на турнирах ATP в одиночном разряде — в 2021 году в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) победу одержал Карацев.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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