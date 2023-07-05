Прогноз на матч 1/32 финала Уимблдона Андрей Рублёв — Аслан Карацев

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Аслан Карацев.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал сетов больше 3.5 за 2.21.

Андрей Рублёв успешно стартовал в главном теннисном турнире на травяном покрытии. Седьмая ракетка мира обыграл в трёх сетах австралийца Макса Пёрселла (6:3, 7:5, 6:4). Эта победа стала для россиянина уже пятой в шести последних матчах на траве. Ранее он участвовал в турнире в Галле, где дошёл до финала, но не смог совладать с великолепной формой казахстанского спортсмена Александра Бублика (3:6, 6:3, 3:6). На турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне у Андрея всё складывается относительно неплохо: он дошёл до третьего круга «Ролан Гаррос» и лишь Новаку Джоковичу уступил в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аслан Карацев, разумеется, столь серьёзными результатами похвастаться не может. До сих пор он убедительно провёл всего один турнир в Мадриде, добравшись до полуфинала. В остальном россиянин проигрывал на ранних стадиях. На траве у него пока тоже толком не складывается, так как в четырёх последних матчах у него два поражения. Впрочем, гораздо важнее, что Аслан одержал первую победу на Уимблдоне – в четырёх сетах над французом Люкой Ван Ашем. Конечно, уровень был несопоставим, однако уверенности Карацеву этот успех придать должен. Особенно в матче с соотечественником.

Уже во втором круге сетка свела двух российских теннисистов. Андрей Рублёв является очевидным фаворитом, по мнению экспертов, и с этим сложно спорить. Он преследует самые высокие цели, а на Уимблдоне намерен дойти как можно дальше. Он одержал пять побед в шести последних матчах, и ещё одна напрашивается. Тем более что Рублёв желает взять реванш у Карацева за поражение в Дубае.

Сам Аслан выступает в этом сезоне неуверенно. Поэтому главная интрига в том, сможет ли он навязать Андрею реальную борьбу и взять хотя бы сет. Шансы на это хорошие, в единственном очном матче Карацев выиграл. Кроме того, Андрей в семи из десяти последних встреч стабильно проигрывал минимум сет. Таким образом, рассмотрим победу Андрея Рублёва и тотал сетов больше 3.5 с коэффициентом 2.21.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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