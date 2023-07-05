Андрей Рублёв — Аслан Карацев: прогноз Надежды Петровой на игру Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Аслан Карацев.
Ставка: победа Рублёва за 1.20.
«Разумеется, для всех без исключения российских любителей тенниса, и не только, встреча во втором круге Уимблдона между Андреем Рублёвым и Асланом Карацевым центральная во всех отношениях.
Во-первых, 25-летний Рублёв обыграл в первом круге австралийца Макса Пёрселла очень уверенно и всего за полтора часа – 6:3, 7:5, 6:4. Показав при этом хорошую игру, даже уступая во второй партии 2:5, он сумел спокойно и без паники всё повернуть в свою пользу. Во-вторых, Андрей Рублёв в отличной форме и готов к новым свершениям.
В-третьих, это Аслан Карацев. 29-летний россиянин обыграл в стартовой игре француза Люку Ван Аша в четырёх сетах — 6:7, 6:4, 6:2, 6:4. И этот матч едва ли не стал марафоном – 4 часа и 48 минут! Но в том-то и дело, что Карацеву чем сложнее, тем лучше! Вот и свой единственный очный матч теннисисты провели, будучи в разных весовых категориях. И в 2021 году Карацев нанёс поражение в полуфинале турнира на харде в Дубае Рублёву – 6:2, 4:6, 6:4.
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И, в-четвёртых, нас ждёт просто интересный матч. Игра будет затяжной. И всё же в третий круг выйдет Андрей Рублёв», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 21.00.
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