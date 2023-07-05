Испания — Украина: время начала матча 1/2 финала Евро-2023 U21, какие прогнозы и ставки

5 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы до 21 года Испания — Украина. Начало игры — в 22:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.72, а шансы украинцев оцениваются аналитиками в 5.30. Ничья доступна за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.13, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.87. На гол Испании дают коэффициент 1.12, а гол Украины оценивается в 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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